3 مليارات دولار من «الإفريقى للاستيراد والتصدير» لدعم دول القارة فى مواجهة «كورونا»

أعلن البنك الإفريقى للاستيراد والتصدير أفريكسيم بنك (Afreximbank)، عن تسهيلات بقيمة 3 مليارات دولار، باسم مرفق التخفيف من آثار التجارة الوبائية (PATIMFA)، لمساعدة البلدان الإفريقية على التعامل مع الآثار الاقتصادية والصحية لوباء كورونا COVID ــ 19.

وبحسب بيان من البنك اليوم، ستوفر التسهيلات التى وافق عليها مجلس إدارة البنك خلال جلسته فى 20 مارس الحالى، التمويل لمساعدة الدول الأعضاء فى البنك الإفريقى على التكيف بطريقة منظمة مع الصدمات المالية والاقتصادية والصحية الناتجة عن جائحة كورونا COVID ــ 19.

وقال «أفريكسيم بنك»: إنه سيدعم البنوك المركزية فى الدول الأعضاء والمؤسسات المالية الأخرى لسداد مدفوعات الديون التجارية المستحقة، ولتجنب التخلف عن سداد المدفوعات التجارية، كما ستكون متاحة لدعم واستقرار موارد النقد الأجنبى للبنوك المركزية فى البلدان الأعضاء، مما يمكنها من دعم الواردات الحرجة فى ظل تداعيات كورونا.

وتعد مصر من أبرز الدول الأعضاء لدى البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك).

بالإضافة إلى ذلك، ستساعد التسهيلات الدول الأعضاء التى ترتبط إيراداتها المالية بإيرادات تصدير محددة، مثل الإتاوات المعدنية، لإدارة أى انخفاض مفاجئ فى هذه الإيرادات نتيجة لانخفاض عائدات التصدير.

كما ستوفر تسهيلات تمويل التجارة فى حالات الطوارئ لاستيراد الاحتياجات العاجلة لمكافحة كورونا، بما فى ذلك الأدوية والمعدات الطبية وإعادة تجهيز المستشفيات.