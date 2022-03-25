أوكرانيا : الجيش الروسي قتل 135طفلا منذ الغزو

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أعلنت أوكرانيا أن القوات الروسية قتلت 135 طفلا منذ بدء الهجوم الروسي على البلاد قبل شهر.

وقال مكتب المدعي العام في بيان عبر تطبيق تيليجرام " حتى صباح اليوم الخامس والعشرين من الشهر الجاري، قتل 135طفلا في أوكرانيا بسبب العدوان المسلح لروسيا ".

وأضاف: " كما أصيب 184طفلا آخرون "، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الأوكرانية (يوكرينفورم).

ويتعذر التحقق من هذه الأرقام من مصادر مستقلة.

كان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد أعلن في العشرين من الشهر الجاري إن 902 مدنيا على الأقل قتلوا وأصيب 1459 آخرون جراء الحرب في أوكرانيا .