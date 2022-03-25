أوقاف دمياط تفتتح مسجد الرحمن الرحيم بتكلفة 5 مليون جنيه

افتتحت مديرية أوقاف دمياط، برئاسة الشيخ محمد سلامة، وكيل وزارة الأوقاف بدمياط، مسجد الأحمدي، في منطقة السنانية في مركز دمياط، والذى أقيم على مساحة 350 متر، ومبني بالجهود الذاتية، بتكلفة مليون جنيه.
وفي مدينة السرو مركز الزرقا، تم افتتاح مسجد قنديل، في السرو، تكلف 230 ألف جنيه، صيانة وترميم على حساب وزارة الأوقاف، وقامت المديرية بفرش المسجد.
و أدى الشيخ محمد سلامة، وكيل وزارة الأوقاف بدمياط، خطبة وصلاة الجمعة في مسجد الأحمدي، مع أهالي المنطقة، مؤكدا على استمرار افتتاح المساجد في كل مكان، ويعكس ذلك اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله تعالى، مشيرا إلى وعي الدولة الكبير بعناية المساجد عناية خاصة، وأن ما تم افتتاحه من مساجد خلال هذه الفترة؛ سابقة تحسب للأوقاف، وتعكس اهتمام الدولة المصرية بالمساجد.