أوقاف دمياط تفتتح مسجد الرحمن الرحيم بتكلفة 5 مليون جنيه

افتتحت مديرية أوقاف دمياط، برئاسة الشيخ محمد سلامة، وكيل وزارة الأوقاف بدمياط، مسجد الأحمدي، في منطقة السنانية في مركز دمياط، والذى أقيم على مساحة 350 متر، ومبني بالجهود الذاتية، بتكلفة مليون جنيه.