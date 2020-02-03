أعلنت الميليشيات الحوثية في اليمن، تعليق الرحلات الجوية الخاصة بالمنظمات الدولية العاملة في اليمن عبر مطار صنعاء الدولي لمدة أسبوع، ردا على إيقاف الخطوط الجوية اليمنية الناقل الوطني في اليمن، بيع تذاكر الرحلات من وإلى صنعاء.

وقالت هيئة الطيران المدني التابعة لحكومة "الإنقاذ الوطني" الحوثية، غير المعترف بها، في بيان، إنها "اتخذت أول إجراء رداً على منع الرحلات التجارية من وإلى مطار صنعاء الدولي".

وأضافت أن "الهيئة وجهت إشعاراً إلى كل المنظمات الدولية العاملة في الجمهورية اليمنية بأنه اعتبارا من اليوم السبت حتى يوم الخميس المقبل سيتم إيقاف كافة رحلات المنظمات الدولية بمطار صنعاء الدولي.

وأوضحت أنها "ستسمح لكافة المنظمات العاملة في اليمن بتشغيل رحلاتها في يوم واحد فقط أسبوعيا وهو يوم الجمعة ابتداء من 31 مارس".

وبررت هيئة الطيران المدني في صنعاء، إجراءاتها بالقول إن "تعديل رحلات المنظمات الدولية إلى يوم الجمعة من كل أسبوع، بسبب الاستياء والغضب الشعبي الواسع من عدم تشغيل الرحلات التجارية من وإلى مطار صنعاء الدولي".

يأتي تعليق الحوثيين رحلات المنظمات الأممية عبر مطار صنعاء الدولي لمدة أسبوع، غداة اتهام الجماعة قيادة شركة الخطوط الجوية اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن، بإيقاف بيع تذاكر السفر لرحلات صنعاء – عمّان – صنعاء، على خلفية تجميد حسابات بنكية للشركة بمناطق سيطرة الميليشيات.

ومن شأن إيقاف بيع التذاكر للرحلات عبر مطار صنعاء الدولي إلى العاصمة الأردنية عمّان، اقتصار رحلات المطار على الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، خاصة بعد انقضاء هدنة الأمم المتحدة في اليمن مطلع أكتوبر الماضي، وعدم التوصل إلى اتفاق على تجديدها.

الأحد الماضي، قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، إن الحوثيين جمدوا حسابات بنكية للخطوط الجوية اليمنية في مناطق سيطرة الميليشيات، محذراً من أن ذلك يهدد بتوقف الرحلات عبر مطار صنعاء.