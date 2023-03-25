وسائل إعلام: قتلى وجرحى في استهداف موكب وزير الدفاع اليمني بطائرة مسيرة

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أفادت تقارير إعلامية، بسقوط قتلى وجرحى جراء استهداف موكب وزير الدفاع اليمني الفريق محسن الداعري ومعه رئيس هيئة الأركان العامة ومحافظ تعز، بطائرة مسيرة في منطقة الكدحة بمحافظة تعز.

جاء ذلك حسبما أفادت به قناة "روسيا اليوم" في نبأ عاجل، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وقبل ساعات، حذرت الحكومة اليمنية، من نسف فرص التهدئة وإعادة الأوضاع إلى مربع الحرب، جراء التصعيد الحوثي في جبهات حريب غرب مأرب.

وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي بإدانة واضحة وصريحة لهذا التصعيد الخطير، وممارسة ضغوط حقيقية على ميليشيا الحوثي لإجبارها على الانصياع لجهود إنهاء الحرب وإحلال السلام.

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، في بيان، إن ما سماه "التصعيد الغادر والجبان" لميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، في جبهات غرب مديرية حريب بمحافظة مأرب، يكشف عن استهتار صارخ بدعوات وجهود التهدئة واستعادة الهدنة الإنسانية.

وأضاف أن التصعيد الحوثي ترافق مع قصف صاروخي ومدفعي على قرى بواره، ملعاء، شرق، ضو، وخلف موجة نزوح جديدة لمئات الأسر من منازلها.