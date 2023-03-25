محام: دو كون إمبراطور العملات الرقمية المشفرة يرفض مزاعم حمله جواز سفر مزور

قال اليوم السبت، محامي المؤسس المشارك لشركة تيرافورم لابس، دو كوون المطلوب من جانب الولايات المتحدة بناء على مزاعم بارتكاب عملية احتيال تتعلق بالعملة الرقمية المشفرة التي أدت إلى تآكل 40 مليار دولار على الأقل في القيمة السوقية، إنه ينفي المزاعم بمغادرة مونتينيجرو بجواز سفر مزور.



وأفادت وزارة الداخلية في مونتينيجرو، بأنه جرى القبض على كوون والمسئول المالي للشركة، هون تشانج جوون، في العاصمة بودجوريتشا، أمس الأول الخميس، بينما كانا يحاولان السفر جوا إلى دبي باستخدام وثائق سفر مزورة.



وبعد ساعات لاحقة، اتهم ممثلو الادعاء في الولايات المتحدة كوون بتدبير عملية احتيال تتعلق بالعملة المشفرة على مدار سنوات.



ويشار إلى أن كون مطلوبا أيضا في موطنه كوريا الجنوبية.



وقال المحامي برانكو أنديليتش لوكالة بلومبرج للأنباء عبر الهاتف من بودجريتشا: "لقد تم احتجازهما بسبب مخاطر الطيران المفترضة على أساس مزاعم جوازات السفر المزورة" التي ينفونها، مضيفا: "أنهما يصران على أن جوازات السفر صالحة".



ورفض المحامي التعقيب على ترحيل محتمل لكوون إلى كوريا الجنوبية أو أي دولة أخرى.



وقالت سلطات مونتينيجرو إنه جرى العثور مع الرجلين على وثائق سفر بلجيكية وكورية جنوبية.



وأفادت منظمة الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول)، بأن الوثائق البلجيكية كانت مزورة.