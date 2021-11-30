السعودية تدين قرار الاحتلال الإسرائيل بنشر عطاءات مستوطنات داخل الأراضي الفلسطينية

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أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة لقرار الاحتلال الإسرائيلي بنشر عطاءات لبناء وحدات استيطانية خلال الأسبوع الجاري داخل الأراضي الفلسطينية.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، عبرت الوزارة عن استنكار المملكة وتنديدها لهذا القرار "الذي يعد استمرارا للانتهاكات الصارخة التي تقوم بها سلطات الاحتلال".

وأهابت بالمجتمع الدولي "الاضطلاع بمسئولياته لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ووقف ممارساته الاستفزازية، التي من شأنها عرقلة مسارات الحلول السياسية القائمة على مبادرة السلام العربية، وتقويض جهود السلام الدولية".