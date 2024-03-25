جنايات مُستأنف الإسكندرية تؤيد السجن 3 أعوام لمتهم بالاتجار في الأطفال

أيدت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، برئاسة المستشار شوقي إبراهيم الزقم، اليوم الاثنين، معاقبة "م.ع.ال"، بالسجن المشدد لمدة 3 أعوام، وتغريمه مبلغ مالي قدرة 100 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات، ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية؛ لاتهامه بالاتجار بالبشر، وذلك في القضية المقيدة برقم 18083 لسنة 2023 جنايات العطارين.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من ضباط حماية الآداب العامة، والإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، يفيد قيام شخص باستغلال المجني عليها للقيام بالأعمال المنافية ادللآداب بمقابل مادي، وذلك في نطاق دائرة القسم.

وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، قيام المتهم بارتكاب جريمه الاتجار بالبشر، بأن تعامل على شخص طبيعي، وهي المجني عليها وتدعى "ح.ف.ر"، كونها لم تبلغ 18 سنة ميلادية، وذلك بأن استغلها في الأعمال المنافية للآداب، عن طريق عرض مبالغ مالية عليها نظير ارتكاب تلك الأعمال.

وأضافت التحقيقات أن إدارة مكافحة جرائم تنقية المعلومات بوزارة الداخلية، أثبتت وجود حساب للمتهم على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يستخدمه برقم هاتفه في ارتكاب الواقعة، فتم تحرير محضر إداري بالواقعة.

وثبت من التحقيقات أن المتهم عرض المجني عليها على راغبي المتعة مقابل 2500 جنيه، فيما تبين من فحص المحادثات بحساب الماسنجر الخاص بالمتهم إرساله رسائل إلى العديد من الأشخاص تضمنت عبارات منها "لو عايز البنت الصغيرة دي على الساعة 11 موجودة، حاجه جديدة وأصغر".

وبعرض القضية على النيابة العامة، تم إحالة المتهم إلى دائرة قضائية بمحكمة جنايات الإسكندرية، حيث أصدرت بحقه حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: علاء الدين عبد المنعم الشنديدي، ومحمد هيثم عزت مزيد، وسامح فؤاد سعد، وسكرتير المحكمة علي حسين.