 مصدر أمني ينفي إضراب نزلاء مركز إصلاح وتأهيل عن الطعام - بوابة الشروق
الثلاثاء 25 مارس 2025 12:50 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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مصدر أمني ينفي إضراب نزلاء مركز إصلاح وتأهيل عن الطعام

مصطفى عطية
نشر في: الثلاثاء 25 مارس 2025 - 12:43 م | آخر تحديث: الثلاثاء 25 مارس 2025 - 12:43 م

نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلاً صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الإجتماعى، بشأن الزعم بإضراب نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل عن الطعام.

وأكد المصدر أن كافة مراكز الإصلاح والتأهيل يتوافر بها جميع الإمكانيات المعيشية والصحية ويتم تقديم الرعاية الكاملة للنزلاء وفقاً لأعلى معايير حقوق الإنسان الدولية. وأن تلك المزاعم تأتى فى إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية من اختلاق الأكاذيب ونشر الشائعات فى محاولة لإثارة إنطباعات خاطئة تجاه السياسة العقابية الحديثة، وذلك بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأى العام.

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