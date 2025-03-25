تحدث الفنان رامي عياش، عن سبب عدم حضوره جنازة الفنان الراحل أحمد عدوية.

وقال خلال مقابلة مع برنامج «حبر سري» الذي تُقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، عبر شاشة «القاهرة والناس»، إنه كان منشغلًا في ذلك الوقت، رغم أنه كان من المفترض أن يكون أول الحاضرين.

وأضاف أن عدوية كان بمثابة أخ كبير وأب روحي بالنسبة له، مؤكدا أن الفنان الراحل أخذ معه الكثير من الفن المصري ترك مكانًا كبيرًا لا يمكن أن يملأه أحد.

وأوضح عياش، أنه على اتصال دائم مع أسرة عدوية، متمنيًّا التوفيق لكل عائلته ف مسيرتها الفنية.

وفي ديسمبر 2024، توفي أحمد عدوية عن عمر ناهز 79 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

وجاءت وفاة عدوية بعد شهور قليلة من وفاة زوجته ونيسة.