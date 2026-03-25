الأربعاء 25 مارس 2026 8:15 م القاهرة
سفارة فلسطين بالقاهرة تعلن تأجيل عرض فيلم «لأنها فلسطين» بسبب الأحوال الجوية

ليلى محمد
نشر في: الأربعاء 25 مارس 2026 - 8:02 م | آخر تحديث: الأربعاء 25 مارس 2026 - 8:02 م

أعلنت سفارة فلسطين بالقاهرة، تأجيل العرض الخاص للفيلم الوثائقي "لأنها فلسطين" والذي كان من المقرر عرضه غداً الخميس، على أن يتم عرض الفيلم يوم الثلاثاء القادم في السابعة مساء في مقر المركز الثقافي للسفارة، بحضور منتجة ومخرجة الفيلم دينا أبو زيد.

ويناقش الفيلم الذي يعرض للمرة الأولى في مصر الحراك الطلابي والأكاديمي المناهض لحرب الإبادة الجماعية في جامعات الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال قصص ثلاث طالبات ممن درسن في الجامعات الأمريكية خلال حرب الإبادة، وواجهن الكثير من الصعوبات نتيجة مواقفهن المناصرة لحقوق الشعب الفلسطيني.

ويعقب الفيلم ندوة نقاشية بين مخرجة الفيلم وجمهور العرض.

