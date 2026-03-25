اليابان تأسف للقبض على فرد قوات الدفاع الذاتي للاشتباه في دخوله بصورة غير قانونية لسفارة الصين بطوكيو

قالت الحكومة اليابانية اليوم الأربعاء إنها تأسف لإلقاء القبض على أحد أفراد قوات الدفاع الذاتي للاشتباه في دخوله بصورة غير قانونية إلى السفارة الصينية في طوكيو، متعهده باتخاذ إجراءات لمنع تكرار وقوع مثل هذه الحوادث.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن كبير أمناء مجلس الوزراء مينورا كيهارا قال إن اليابان أخبرت الصين أن الوزارات المعنية ستتعاون للتعامل بصورة ملائمة مع الواقعة التي حدثت أمس الثلاثاء.

وكانت الصين قد تقدمت بعدة احتجاجات لدى اليابان، وطالبت باتخاذ إجراءات حمائية، حسبما قال مسؤولون بوزارة الخارجية اليابانية.

وقالت الشرطة إنه تم إلقاء القبض على كوداي موراتا، أحد أفراد قوات الدفاع الذاتي البرية للاشتباه في قيامه بالدخول بصورة غير قانونية إلى السفارة، عقب أن احتجزه أفراد السفارة. وأضافت الشرطة أنه تم العثور على سكين، يٌعتقد أنه ملكه، ولكن لم تسفر الواقعة عن حدوث إصابات.