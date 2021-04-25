 إيران: على أمريكا رفع العقوبات عن 1500 شخص لإحياء الاتفاق النووي - بوابة الشروق
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إيران: على أمريكا رفع العقوبات عن 1500 شخص لإحياء الاتفاق النووي

(د ب أ)
نشر في: الأحد 25 أبريل 2021 - 5:21 م | آخر تحديث: الأحد 25 أبريل 2021 - 5:21 م

قال كبير المفاوضين الإيرانيين في مباحثات فيينا النووية عباس عراقجي اليوم الأحد إنه يتعين على الولايات المتحدة أن تلغي العقوبات التي تستهدف نحو 1500 شخص، في إطار جهود إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن تصريحات عراقجي، نائب وزير الخارجية الإيراني ، جاءت في مقابلة أجرتها معه وكالة أنباء مجلس الشورى الإسلامي الإيرانية الحكومية.

وقال عراقجي إن تسلسل عودة الولايات المتحدة للاتفاق وعودة إيران للالتزام الكامل ببنوده، لا تشمل صيغة "خطوة بخطوة" وأنها ستكون متفقة ومطالب الجمهورية الإسلامية.

وتطالب إيران برفع كل العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بعد انسحابه من الاتفاق النووي عام2018 قبل العودة لالتزامتها في الاتفاق ، فيما تطالب واشنطن بان تعود طهران لتنفيذ التزاماتها أولا.

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