مصرع شابين في حادث تصادم بالشرقية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

لقي شابان مصرعهما؛ إثر وقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين بطريق سندنهور في مركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول شابين، كل منهما يبلغ من العمر 17 سنة، أحدهما مقيم في بلبيس والثاني في الزقازيق، جثتين هامدتين.

وتبين حدوث إصابة المصابين التي أودت بحياتهما إثر وقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين بطريق سندنهور في مركز بلبيس.

وتم نقل الجثتين إلى ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى بلبيس المركزي والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث.