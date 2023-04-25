حقق فيلم "هارلي" أمس 4 ملايين و436 ألف جنيه؛ ليواصل بذلك صدارته لشباك تذاكر السينما المصرية في موسم العيد، وتصل إجمالي إيراداته إلى 22 مليونا و492 ألف جنيه.



فيلم "هارلي" بطولة محمد رمضان، ومحمود حميدة، ومي عمر، من تأليف محمد سمير مبروك، وإخراج محمد سمير، وتدور أحداثه عن مهندس ميكانيكا محب للدرجات النارية، ويقوده ذكائه وسرعته للعمل مع إحدى العصابات.



وفي المركز الثاني، جاء فيلم "يوم 13" محققا مليونين و623 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته 9 ملايين و186 ألف جنيه.



والفيلم يعرض بتقنية 3D، وهو من تأليف وإخراج وائل عبدالله، ووضع له الموسيقى التصويرية هشام خرما، وتدور أحداثه حول عز الدين "أحمد داود"، الذي يعود من الخارج إلى قصر عائلته بغرض بيعه، ليكتشف أسرارًا لم تكن في الحسبان، ويشارك في البطولة دينا الشربيني، وشريف منير، وأحمد زاهر، وجومانا مراد، ومحمود عبدالمغني، وأروى جودة.



وتواجد فيلم "بعد الشر" في المركز الثالث، محققا مليونا و599 ألف جنيه، لتصل إجمالي إيراداته إلى 7 ملايين و266 ألف جنيه.



الفيلم بطولة علي ربيع، الذي يجسد ضمن الأحداث شخصية طيار يقابل العديد من المواقف الكوميدية.



ويشارك في البطولة ميرنا نور الدين، وأوس أوس، ورنا رئيس، وبيومي فؤاد، وعمرو عبدالجليل، من تأليف أمين جمال، ووليد أبو المجد، وإخراج أحمد عبدالوهاب.



وجاء في المركز الرابع فيلم "ابن الحاج أحمد"، محققا مليونا و517 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته 7 ملايين و384 ألف جنيه.



وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي تشويقي، حول شاب بسيط يتورط في مشاكل مع عصابات مسلحة، ويجسد دوره الفنان "شيكو"، ويتعاون مع "نبيلة" التي تجسد دورها الفنانة رحمة أحمد، وتساعده في التصدي لكل الشخصيات الإرهابية التي تواجهه.



الفيلم إخراج معتز التوني، قصة عمرو سلامة، سيناريو وحوار أحمد محيي، ومحمد المحمدي، بمشاركة شادي أبو السعود.



وفي المركز الخامس جاء فيلم "رمسيس باريس"، محققا 502 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته مليونين و85 ألف جنيه.



الفيلم تدور أحداثه في إطار كوميدي، حول انتقال مجموعة أشخاص من رمسيس إلى باريس وهذه الرحلة تتضمن كثيرا من المواقف الكوميدية، تصل ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر وهم متنكرون.



يشارك في البطولة هيفاء وهبي، ومحمد سلام، ومصطفى خاطر، وحمدي الميرغني، ومحمد ثروت، من تأليف كريم حسن بشير، ومحمود حجازي، وإخراج أحمد خالد موسى.



وجاء في المركز السادس فيلم "مغامرات كوكو" محققا 358 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته إلى مليون و673 ألف جنيه.



الفيلم من بطولة بيومي فؤاد، خالد الصاوي، شيرين رضا، إيهاب فهمي، أوس أوس، منة فضالي، نانسي صلاح، عمرو عبدالعزيز، طاهر أبو ليلة، ومن تأليف إيهاب ناصر، وإخراج إسماعيل فاروق.



وتدورالأحداث حول صراع الخير والشر، ليس بين البشر ولكن من خلال منظور جديد بين الحيوانات داخل إحدى مستشفيات الطب البيطري، حيث يمتلك دكتور فوزي "خالد الصاوي" المستشفى، ويدخل في عداء مع كوكو "بيومي فؤاد"، فيما تظهر "شيرين رضا" بشخصية عالمة وطبيبة بيطرية.



أما المركز الأخير فكان من نصيب فيلم "ساعة إجابة"، محققا 204 آلاف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته 759 ألف جنيه.



الفيلم من إخراج مصطفى أبو سيف، فكرة أحمد شيكو، وتأليف ورشة "ورق عنب" لكتابة السيناريو، وتدور أحداثه حول طفل في الثامنة من عمره، تقوده الظروف إلى عوالم غريبة، ليجد نفسه متورطاً كل مرة مع أسرة مختلفة في مواقف مثيرة، تتعرض حياته في بعضها للخطر.



يشارك في البطولة سليم مصطفى، وسوسن بدر، وغادة عادل، وشريف سلامة، وأيتن عامر، ونجلاء بدر.