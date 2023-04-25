محافظ سوهاج: توريد 100 طن قمح حتى الآن

أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بدء موسم توريد الأقماح للعام 2023 بسوهاج، مشيرا إلى أن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت 174 ألفا و816 فدانا بمختلف مراكز المحافظة، لافتا إلى توريد 100 طن قمح محلي مع أول أيام التوريد.

وشدد محافظ سوهاج على جميع الجهات المعنية بتوفير كل سبل الدعم والتيسير على المزارعين، خلال عمليات توريد القمح بالصوامع والشون، موجها بتكثيف عدد اللجان المسئولة عن الاستلام لمنع التكدس، وإنهاء الإجراءات في سهولة ويسر، وكذا تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة، لتضم جميع الجهات المعنية بتوريد الأقماح من الزراعة، والتموين، وديوان عام المحافظة، ومديرية الأمن، وهيئة سلامة الغذاء، ومباحث التموين؛ لمتابعة عمليات التوريد أولا بأول، وإعداد تقرير يومي للعرض على المحافظ، وتلقي أي بلاغات عن المشكلات التي تواجه عملية التوريد أو أي تداول للقمح خارج الإطار القانوني.



من جانبه قال محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، أن المديرية على أتم الاستعداد لاستقبال الأقماح لهذا الموسم، مشيرا إلى جاهزية 19 موقعا تخزينيا ما بين صوامع، وشون، تسع لأكثر من 152 ألف طن قمح، وهي "صومعة سوهاج، شونة سوهاج، شونة طما الملحقة، شونة طما الجديدة، صومعة مطحن طما، مركز تجميع طهطا، بنكر طهطا، صومعة البلينا، شونة البلينا، صومعة غرب طهطا، شون البنك الزراعي، هنجر سوهاج، شونة طهطا، شونة جهينة، شونة جرجا، شونة البلينا، شونة دار السلام، شونة ساقلتة، شونة أخميم".



وأكد وكيل وزارة التموين، أن أسعار الأقماح هذا العام تختلف وفقًا لدرجة النقاء، حيث تم تحديد 1500 جنيه للأردب بدرجة نقاوة 23.5 قيراط، مقارنة بـ865 جنيهًا للأردب العام الماضي، كما تم تحديد 1475 جنيهًا للأردب بدرجة نقاوة 23 قيراطا، و1450 جنيها للأردب بدرجة نقاوة 22.5 قيراط.





