الإمارات تجلي رعاياها ورعايا 19 دولة من السودان

أجلت الإمارات مواطنيها ورعايا عدد من الدول من السودان.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان اليوم الثلاثاء، إن دولة الإمارات عملت على توفير جميع خدمات الاستضافة والرعاية لـ 19 جنسية، خلال إجلائهم إلى مدينة بورتسودان وتواجدهم فيها، كما ستستضيفهم دولة الإمارات على أراضيها قبيل نقلهم إلى دولهم.

وأعلنت الوزارة، أنه في إطار الجهود الإنسانية للإمارات والتزامها بتعزيز التعاون والتضامن العالميين، أجلت الدولة مواطنيها ورعايا عدد من الدول من السودان، وذلك استمرارا لنهجها الإنساني القائم على توفير الحماية للمدنيين، ومد يد العون للدول في أوقات الحاجة، مشيرة إلى أنها تضع المرضى والأطفال وكبار السن والنساء على رأس أولوياتها في هذا الصدد.

وأكدت في بيان على التزام الإمارات بالعمل مع شركائها والمجتمع الدولي لتحقيق كل ما يخدم مصالح الشعب السوداني، مشددة على أهمية تكثيف الجهود الهادفة لوقف إطلاق النار والعودة للإطار السياسي والحوار والمضي قدما في المرحلة الانتقالية وصولا إلى الاستقرار السياسي والأمني المنشود في السودان.