شلوتربيك قد يغيب عن دورتموند أمام بوخوم

من المرجح أن يضطر فريق بوروسيا دورتموند الدفاع عن صدارة الدوري الألماني (بوندسليجا) بدون المدافع نيكو شلوتربيك عندما يواجه بوخوم يوم الجمعة المقبلة.



وتفاقمت إصابة المدافع الدولي الألماني شلوتربيك في الفخذ، عندما عاد للعب في المباراة التي فاز بها فريقه على آينتراخت فرانكفورت 4 / صفر يوم السبت الماضي، وتم استبداله في الشوط الأول.



وغاب شلوتربيك عن المران اليوم الثلاثاء، وعلى الأرجح لن يكون جاهزا للعب أمام بوخوم.



ويتصدر دورتموند جدول الترتيب بفارق نقطة أمام بايرن ميونخ، حامل اللقب في آخر 10 مواسم، الذي يستضيف فريق هيرتا برلين يوم الأحد المقبل.