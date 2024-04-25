إقالة رئيس البرلمان البلغاري

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صوتت الجمعية الوطنية البلغارية (البرلمان) اليوم، لصالح عزل روزين جيليازكوف رئيس الجمعية وإقالته من منصبه.

وذكرت مصادر إعلامية محلية، أن اقتراح إقالة رئيس الجمعية الوطنية تم طرحه من قبل تكتل يشمل تحالف نحن نواصل التغيير- بلغاريا الديمقراطية، وحزب النهضة البلغارية، وحزب بي أس بي لبلغاريا، حيث صوت 129 نائبا لصالح القرار، بينما عارضه 103 نواب.

وأوضحت أن التحالف قام بالتصويت لعزل جيليازكوف بسبب سلوكه العام كرئيس للجمعية وعدم تنفيذه للبرنامج التشريعي.

وتأتي إقالة روزين جيليازكوف قبل يومين من عطلة البرلمان، بسبب الحملة الانتخابية المقبلة للبرلمانات الوطنية والأوروبية وعطلة عيد الفصح.