توجيه اتهامات لخمسة مراهقين بارتكاب جرائم إرهابية في حادث طعن بكنيسة في سيدني

وجهت إلى خمسة مراهقين تهم بارتكاب جرائم إرهابية وسط تحقيق مستمر في طعن شخصين بكنيسة في سيدني في وقت سابق من الشهر الجاري، حسبما ذكرت الشرطة الاتحادية الأسترالية اليوم الخميس.

وقالت الشرطة في بيان: "تم توجيه الاتهام إلى خمسة أحداث بينما يواصل الفريق المشترك لمكافحة الإرهاب في سيدني التحقيق مع شركاء الجاني المزعوم الذي نفذ عملية الطعن في كنيسة واكلي".

ونفذ أكثر من 400 شرطي 13 مذكرة تفتيش في أنحاء سيدني مساء الأربعاء.

وألقي القبض على سبعة شبان. وذكر البيان أن خمسة أشخاص آخرين، بينهم رجلان وثلاثة صبية مراهقين، ساعدوا الشرطة أيضا في تحقيقاتها.

وفي الأسبوع الماضي، اتهم صبي / 16 عاما / بارتكاب جريمة إرهابية فيما يتعلق بعملية الطعن في كنيسة المسيح الراعي الصالح في واكلي ، غرب سيدني ، في 15 نيسان/أبريل.

وأصيب رجل / 53 عاما / بجروح خطيرة في رأسه، بينما أصيب رجل / 39 عاما / بتمزقات وجرح في الكتف عندما حاول التدخل.

يشار إلى أن إعلان جريمة ما عملا إرهابيا يمنح الشرطة سلطات تحقيق إضافية، لتحديد ما إذا كان الشخص قد تصرف بمفرده أو كان جزءا من شبكة أوسع.