توقعات ميتا المخيبة للآمال تضغط على سعر أسهمها

انخفضت أسهم شركة ميتا بلاتفورمز، وهي الشركة الأم لفيسبوك وإنستجرام بنحو 12% في الولايات المتحدة في بعض الأحيان بعد ساعات التداول يوم الأربعاء بعد أن أصدرت شركة التكنولوجيا العملاقة توقعاتها للربع الحالي.

وتوقعت ميتا حجم مبيعات يتراوح بين 5ر36 مليار دولار و 39 مليار دولار، حسبما قالت شركة التكنولوجيا العملاقة في التوقعات، التي صدرت مع نتائج الربع الأول. وكان المحللون يتوقعون 4ر38 مليار دولار في المتوسط.

وتستعد الشركة أيضا لارتفاع التكاليف هذا العام مع التركيز بشكل أكبر على الذكاء الاصطناعي.

وتتوقع "ميتا" الآن أن يتراوح إجمالي نفقات عام 2024 بين 96 مليار دولار و 99 مليار دولار. وكانت التوقعات السابقة تتراوح بين 94 و99 مليار دولار.

وفي الوقت نفسه ، تجاوزت نتائج الربع الأول التوقعات.

واستمرت أعمال الإعلانات في ميتا في العمل بأقصى سرعة في ذلك الربع. وارتفعت الإيرادات بنسبة 27% على أساس سنوي لتصل إلى 4ر36 مليار دولار. وارتفع صافي الدخل بأكثر من الضعف من 7ر5 مليار دولار في عام 2023 إلى حوالي 4ر12 مليار دولار.

وتمكن 24ر3 مليار مستخدم في المتوسط من الوصول إلى تطبيق واحد على الأقل من تطبيقات المجموعة، والتي تشمل أيضا تطبيق واتساب، كل يوم في شهر مارس، بزيادة قدرها 7% على أساس سنوي.

ويستمر العمل مع العالم الرقمي"ميتافيرس" والواقع الافتراضي في التسبب بخسائر فادحة. وسجل قسم "رياليتي لابس" خسائر تشغيلية بلغت 85ر3 مليار دولار. وفي نفس الربع من العام السابق، سجل خسارة تشغيلية تقل قليلا عن 4 مليارات دولار.