 ضبط المتهم بالترويج للمواد المخدرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي - بوابة الشروق
الجمعة 25 أبريل 2025 2:59 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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ضبط المتهم بالترويج للمواد المخدرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي

محمود عبد السلام
نشر في: الجمعة 25 أبريل 2025 - 2:45 م | آخر تحديث: الجمعة 25 أبريل 2025 - 2:45 م

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على متهم بالترويج لبيع المواد المخدرة عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

رصدت أجهزة الأمن قيام أحد الأشخاص بالترويج لبيع المواد المخدرة، عبر حسابه الشحصي.

بالفحص تم تحديد وضبط مستخدم الحساب، وتبين أنه عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة أول السلام بالقاهرة، وبحوزته هاتف محمول بفحصه تبين احتوائه على أثار ودلائل تؤكد إدارته للحساب المشار إليه – كمية من مخدر الحشيش – سلاح أبيض.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة وإدارته للحساب المشار إليه للإتجار بها، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة.

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