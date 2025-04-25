أحيت المطربة آمال ماهر، حفلا غنائيا على مسرح دبي أوبرا، مساء الخميس، حيث شهد الحفل حضور جماهيري كبير، وسط أجواء من السعادة والبهجة، حيث تعتبر هذه الحفلة هي الأولى للمطربة آمال ماهر على مسرح دبي أوبرا.

وقدمت آمال ماهر خلال الحفل، مجموعة من أغانيها الخاصة التي شكلت ذكريات خاصة مع الجمهور، وبدأوا يرددونها خلال الحفل، من بينهم "اتقي ربنا فيا" كما قدمت أغاني لوردة الجزائرية خلال الحفل.



وشهدت أسعار تذاكر الحفل 5 فئات هم؛ الفئة الأولى وسعرها 350 درهما إماراتيا، أما الفئة الثانية فكان سعرها 550 درهما إماراتيا، وكان سعر الفئة الثالثة 950 درهما إماراتيا، بينما كان سعر الفئة الرابعة: 1,700 درهم إماراتي، وكانت الفئة الخامسة سعرها3,000 درهم إماراتي.

وحضر الحفل عدد من النجوم، أبرزهم الفنانة نيكول سابا وزوجها الفنان يوسف الخال، حيث استمتعا بليلة طربية طغت عليها الأناقة والإحساس.