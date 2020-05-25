الحكومة الروسية: خطر الموجة الثانية لفيروس كورونا لا يزال مرتفعا

أكد نائب رئيس الوزراء الروسي، دميتري تشيرنيشنكو، أن خطر الموجة الثانية لفيروس "كورونا" المستجد لا يزال مرتفعا.

وقال تشيرنيشينكو في تصريح صحفي اليوم الاثنين: " إن خطر الموجة الثانية من هذا الوباء قائم، ويخبرنا الأطباء والمتخصصون بذلك، حيث لا يزال الخطر مرتفعا".

وأشار إلى استعداد 23 إقليما روسيا لتخفيف التدابير التقييدية تماشيا مع المرحلة الأولى، التي حددتها الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك".

وذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد حذر في وقت سابق من احتمال حدوث موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا المستجد في روسيا في الخريف القادم ( شهري أكتوبر ونوفمبر)، مؤكدا ضرورة وضع هذا الأمر في الاعتبار عند رفع التقييدات والعزل الذاتي.

وكان المركز الروسي لعمليات مكافحة "كورونا" أعلن اليوم الإثنين تسجيل 946 .8 إصابة جديدة بالفيروس خلال الــ 24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد المصابين في عموم البلاد 353 ألفا و 427 حالة.