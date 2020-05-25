وزير الأوقاف: نحن بحاجة لفكر وعقل الواعظ والعالم والمفكر دون تجاوز

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن المجتمع والأمة في حاجة إلى الواعظ والعالم والمفكر، وإلى جهود الجميع، وقد لا يغني أحدهم عن الآخر، لكن مكمن الخطر في تجاوز الحدود بين كل منهم، وتقمص بعض الناس دورًا ليس له بأهل، أو محاولته فرض هذا الدور على الآخرين؛ لما يترتب على ذلك من خللٍ في عملية البناء الفكري للمجتمع، أو في هندسة هذا البناء على أقلّ تقدير.



وقال وزير الأوقاف - أمس في خواطره الإيمانية - "نحن إذًا في أمسّ الحاجة إلى تحديد الدور المنوط بكلٍ من الواعظ والعالم والمفكر ،وتوظيف كل في مجاله وميدانه ؛ حتى لا تختلط الأمور، ويرتبك المشهد"، لا سيما في مجال الفكر الديني المعروف بدقّته وحساسيته، وحاجة المجدد فيه لأدوات لا تكاد تتوفر إلا في من أفنى حياته فيه علمًا وفكرًا ومدارسة، إضافة إلى ما يمنّ الله به عليه من مقومات وملكات خاصة، وما يحصله من خلال الخبرة والدربة والممارسة وخوض غمار الحياة العامة ، مع القدرة على فك شفراتها وتحدياتها، والقدرة على قراءة الواقع بكل أبعاده وتحدياته وتعقيداته وتجلياته برؤية ثاقبة وفكر مستنير، ناهيك عن انصهاره الدائم فيما قطع نفسه له وحبسها عليه.



وأضاف وزير الأوقاف قائلا" ما أحوج الأمم إلى جهود علمائها ومفكريها وجهود سائر أبنائها ، لكن يظل نبوغ المفكرين في كل الأمم هو العملة النادرة والثروة الأعلى والأغلى ، والتي بقدر ما تمتلك منها الأمم من الطاقات والخبرات بقدر ما يكون تقدمها وازدهارها ، وتبوء مكانتها في مصاف الأمم المتقدمة".