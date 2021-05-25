الجيزة: إزالة فورية لحالة بناء مخالف بشارع فرع والي بالمنيب

رصدت لجان المتابعة بحي جنوب الجيزة حالة بناء مخالف بشارع فرع والي من شارع المدرسة بمنطقة المنيب بحي جنوب الجيزة عبارة عن غرفتين من الطوب بسقف خرساني بالجزء الخلفي من قطعة أرض تابعة لأحد الملاك.

وعلى الفور، وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حي جنوب الجيزة بإزالة البناء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المالك.

ومن خلال حملة لأجهزة الحي، في إطار جهود محافظة الجيزة للتصدي لحالات البناء المخالف، تم اليوم إزالة المخالفة وتحرير محضر بناء بدون ترخيص ضد المالك، والتحفظ عليه بمعرفة الفرق الأمنية المرافقة للحملة.

وأهاب محافظ الجيزة بالمواطنين الإلتزام بقرارات الدولة بشأن منع التعدي والبناء المخالف واتباع ما تنص عليه المنظومة الجديدة لتراخيص البناء، حيث أنه لا عودة للوراء وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية فوراً حيال المخالفين.