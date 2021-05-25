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تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة يسوق الجملة اليوم

سارة حمزة
نشر في: الثلاثاء 25 مايو 2021 - 11:39 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 25 مايو 2021 - 11:39 ص

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، اليوم الثلاثاء، بسوق العبور.

وجاءت الأسعار المتداولة طبقًا لآخر التحديثات على النحو التالي:

استقرت الطماطم لتتراوح من 1.5 إلى 3.5 جنيه.
واستقرت البطاطس لتتراوح من 1.5 إلى 2.75 جنيه.
واستقر البصل ليتراوح من 1.5 إلى 3.5 جنيه.
واستقرت الكوسة لتتراوح من 1.5 إلى 4 جنيهات.
واستقرت الفاصوليا لتتراوح من 3 إلى 6 جنيهات.
واستقر الباذنجان البلدي ليتراوح من 1.5 إلى 3 جنيهات.
واستقر الفلفل الرومي البلدي ليتراوح من 2 إلى 4.5 جنيه.
واستقر الفلفل الحامي البلدي ليتراوح من 2 إلى 4.5 جنيه.
واستقر الخيار البلدي ليتراوح من 2 إلى 3 جنيهات.
واستقرت الملوخية بنحو نصف جنيه لتتراوح من 2 إلى 3.5 جنيه.

وجاءت أسعار الفاكهة على النحو التالي:
استقر البرتقال الصيفي ليتراوح من 2 إلى 4 جنيهات.
واستقر اليوسفي ليتراوح من 4 إلى 8 جنيهات.
واستقر الليمون البلدي ليتراوح من 6 إلى 16 جنيهًا.
واستقرت الجوافة لتتراوح من 5 إلى 8 جنيهات.
واستقر التفاح المصري ليتراوح من 7 إلى 13 جنيهًا.
واستقرت الفراولة لتتراوح من 3 إلى 5 جنيهات.
واستقر الكانتلوب ليتراوح من 2.5 إلى 4.5 جنيه.


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