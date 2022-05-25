إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم بالطريق الأوسطى

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أصيب 6 أشخاص، اليوم الثلاثاء، إثر حادث تصادم سيارة نقل بسيارتين ملاكى بالطريق الدائرى الأوسطى بمنطقة حلوان، ولم يسفر الحادث عن سقوط ضحايا.

تلقت غرفة عمليات النجدة، إخطارًا بوقوع حادث بالدائرى الأوسطى فى حلوان أسفر عن وجود مصابين، وفور انتقال قوات الأمن تبين أن انقلاب سيارة نقل واصطدامها بسيارتين ملاكى مما نتج عن إصابة 6 أشخاص، وأمر مدير الأمن بنقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج.

ودفعت الإدارة العامة لمرور القاهرة بالخدمات المرورية التى انتشرت أعلى الطريق بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، كما دفعت بـ 3 أوناش لسحب السيارة المتسببة فى الحادث وإعادة حركة السيارات لطبيعتها مرة أخرى.