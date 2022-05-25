رئيس أركان حرب القوات المسلحة يتفقد معسكر إعداد وتأهيل مقاتلي شمال سيناء

تفقد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، معسكر إعداد وتأهيل مقاتلى الجيش الثانى الميدانى الذين يتم دفعهم لأداء الواجب الوطنى بشمال سيناء، بعد تدريبهم وفقاً لأحدث البرامج العلمية ووسائل التدريب المتطورة والتى تسهم فى تحقيق أقصى درجات الواقعية بما يتناسب مع طبيعة المهام التى يكلفون بها.

وتفقد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، اصطفاف عناصر من القوات المشاركة فى مهام مكافحة الإرهاب، وألقى اللواء أركان حرب نبيل حسب الله قائد الجيش الثانى الميدانى كلمة أكد فيها أن رجال الجيش الثانى الميدانى عاقدين العزم للقضاء على كل البؤر الإرهابية بسيناء، وتنفيذ كل المهام المكلفين بها بمستوى راقى ومتميز، ذاكرا أن الجيش الثانى الميدانى سيظل نموذجاً يُحتذى به فى الولاء والوفاء والبذل والعطاء من أجل الوطن.

ومر الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، على ميادين ونقاط التدريب للمقاتلين الجدد، وأدار حوارا مع المقاتلين، مشيدا خلاله بمدى تفهمهم لطبيعة المسئولية الملقاة على عاتقهم للحفاظ على استقرار الحالة الأمنية لهذه الرقعة الغالية من أرض مصر.

وأثنى على منظومة التدريب والتأهيل القتالى الراقى لمقاتلى شمال سيناء وتوفير الرعاية الكاملة لهم، مشيداً بالجهد المبذول للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية العالية.

وألتقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة برجال الجيش الثانى الميدانى حيث نقل تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لرجال الجيش الثانى الميدانى لما يقدموه من بطولات وتضحيات.

وأوصى رجال الجيش الثانى الميدانى بمواصلة التدريب والمحافظة على الأسلحة والمعدات والتحلى بالإنضباط العسكرى والأخذ بأسباب التفوق محافظين على أعلى درجات الإستعداد القتالى والكفاءة القتالية ليظل الجيش الثانى الميدانى درعاً من دروع قواتنا المسلحة يحمى الوطن ويصون مقدساته.

حضر الجولة التفقدية واللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة.