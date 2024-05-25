نائب رئيس جامعة عين شمس تستقبل وفداً من جامعة قوانغدونغ للدراسات الأجنبية في الصين

استقبلت الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس، الدكتور ليو تياندا نائب رئيس جامعة قوانغدونغ للدراسات الأجنبية والوفد المرافق له لتعزيز سبل التعاون بين الجانبين.

وتم خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين جامعة عين شمس وجامعة قوانغدونغ للدراسات الأجنبية منذ توقيع اتفاقية التعاون بين الجامعتين عام ٢٠١٧ لتأسيس فصل كونفوشيوس الذي ارتقى عام ٢٠٢٠ إلى معهد كونفوشيوس، ومنذ ذلك الحين شهد الجانبان العديد من أوجه التعاون في مجال تدريس اللغة الصينية من خلال معهد كونفوشيوس وقسم اللغة الصينية في كلية الألسن بجامعة عين شمس ومجال تبادل الأساتذة والطلاب حيث تستقبل جامعة قوانغدونغ سنويا العديد من الأساتذة والطلاب من معهد كونفوشيوس وقسم اللغة الصينية بكلية الألسن للمشاركة في الدورات التدريبية والمعسكرات الشتوية والصيفية والندوات والمؤتمرات.

كما تستقبل جامعة عين شمس العديد من المدرسين من جامعة قوانغدونغ لتدريس برامج اللغة الصينية في جامعة عين شمس وكذلك طلاب كلية الدراسات الأفروآسيوية لدراسة اللغة العربية في كلية الألسن جامعة عين شمس.

وتقوم جامعة عين شمس من خلال معهد كونفوشيوس بتنظيم الامتحان الدولي للغة الصينية ٣ مرات كل عام بقاعات الامتحانات الإلكترونية بكلية الألسن . أيضا خلال اللقاء تم مناقشة التوسع في مجالات التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجامعتين في تخصصات الفنون والآداب والاقتصاد والتجارة والقانون حيث يوجد بجامعة قوانغدونغ ٧٢ برنامج أكاديمي وبحثي يناسب التخصصات الأكاديمية بجامعة عين شمس.

وعقب اللقاء قام الوفد الزائر بزيارة معهد كونفوشيوس وكلية الألسن وتم عقد ندوة مع أساتذة وطلاب معهد كونفوشيوس وقسم اللغة الصينية بقاعة المؤتمرات بكلية الألسن.