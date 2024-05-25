هبوط اضطراري لطائرة ركاب إيرانية خلال رحلة داخلية

أجرت طائرة ركاب إيرانية كانت متجهة من العاصمة طهران إلى مدينة تبريز هبوطا اضطراريا في مطار أردبيل بسبب خلل فني، فجر السبت.

وقال مدير عام المطارات في محافظة أردبيل محمد قصابي، إن طائرة ركاب من طراز فوكر 100 كانت متجهة من طهران إلى مدينة تبريز، قامت بهبوط اضطراري في مطار أردبيل، بسبب خلل فني، وفقا لما نقلته وكالة "إرنا" الرسمية.

وأضاف قصابي أنه لم تقع خسائر في الأرواح في الحادثة، لكن اشتكى 4 أشخاص من غثيان شديد وصداع وألم في الأذن بعد الهبوط الاضطراري وتم تقديم الخدمات الطبية لهم.

ولم يدل المسئول الإيراني بتفاصيل أكثر حول الحادثة، فيما أعلنت جامعة أردبيل للعلوم الصحية أنه تم إرسال 7 سيارات إسعاف، وحافلة، إلى المطار، عقب تلقي بلاغ بالهبوط الإضراري، وإعلان المستشفيات التأهب.

جدير بالذكر أن طائرة الركاب التي قامت بهبوط اضطراري تتبع لشركة الخطوط الجوية الإيرانية.

وتلحق العقوبات الأمريكية أحادية الجانب ضررا كبيرا بقطاع الطيران المدني في إيران، وفقا لوكالة "الأناضول" للأنباء.

وتواجه إيران التي لا تستطيع تجديد أسطول طائراتها القديم بسبب العقوبات صعوبات كبيرة في استيراد قطع غيار الطائرات، ما يؤدي لحدوث أعطال فنية وحوادث خلال الرحلات الجوية بين الفينة والأخرى.

يذكر أن طائرة الركاب "فوكر-100" هولندية الصنع وتوقف إنتاجها في عام 1998.