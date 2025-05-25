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أصدرت وزارة الداخلية السورية، اليوم الأحد، قائمة تعيينات جديدة تضمّ ضباطاً وأكاديميين بصفة معاونين لوزير الداخلية أنس خطاب.

ووفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية «سانا»، فقد جرى تعيين اللواء عبد القادر طحان معاوناً لوزير الداخلية للشئون الأمنية، واللواء أحمد محمد لطوف معاوناً للوزير للشئون الشرطية.

وأضاف المصدر أن الوزارة عيّنت أيضاً العميد زياد فواز العايش معاوناً للشئون المدنية، والعميد باسم عبد الحميد المنصور معاوناً للشئون الإدارية والقانونية.

كما تم تعيين المهندس أحمد محمد أمين حفار معاوناً لوزير الداخلية للشئون التقنية، والدكتور محمد حسام رامز الشيخ فتوح معاوناً لشئون القوى البشرية.

وأمس السبت، أعلنت وزارة الداخلية عن إعادة هيكلة تنظيمية شاملة تهدف لتأمين سوريا على المستوى الداخلي والحدودي، واستحداث إدارات جديدة لضبط الأمن.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا في مؤتمر صحفي، أن الوزارة عقدت في 22 مايو الجاري جلسة تشاورية بمقرها، جمعت نخبة من الكفاءات السورية في المجالات القانونية والإدارية والشرطية، بينهم عدد من المنشقين عن النظام المخلوع، لمناقشة الشكل الجديد للهيكلية الإدارية.

وخلال الجلسة، عرضت الوزارة رؤيتها الجديدة للتنظيم الإداري، وأوضحت أبرز الفروقات مقارنة بالهياكل السابقة، وأشار وزير الداخلية إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الشفافية وتعزيز المشاركة المجتمعية.