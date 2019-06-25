طائرات «إف-35» البريطانية تنفذ أولى مهامها الحربية فوق سوريا والعراق

نفذت المقاتلات البريطانية "إف -35" المتمركزة في قاعدة "أكروتيري" القبرصية اليوم الثلاثاء أولى مهماتها الحربية فوق أجواء سوريا والعراق.

وقالت وزيرة الدفاع البريطانية بيني موردونت- في تصريح أوردته قناة "سكاي نيوز" الإخبارية- إن "المهمة تعد خطوة هامة في المملكة المتحدة"، لافتة إلى أن المقاتلات "إف-35" هي أكثر الطائرات تقدما التي تمتلكها بريطانيا، وستشكل العمود الفقري للدفاع الجوي البريطاني لعقود مقبلة.

وأشارت إلى أن المقاتلات الجديدة رافقت أخرى من طراز "تايفون" في طلعات جوية فوق البلدين العربيين؛ من أجل تتبع عناصر تنظيم داعش الإرهابي.

من جانبه، قال قائد سلاح الجو البريطاني في منطقة الشرق الأوسط جاستن رويتر إن طواقم هذه الطائرات أنهت التدريبات التي كانت مقررة عليهم؛ لذلك كان من الصواب أن ينتقلوا إلى المرحلة الثانية.

وكانت أولى المهام لهذه المقاتلات في 16 يونيو الجاري، حيث نفذت 12 طلعة جوية، وتمركزت هذه المقاتلات في قبرص منذ أواخر مايو الماضي من أجل إجراء تدريبات.

وتؤكد لندن أنها أدت دورا رئيسيا في تحرير مساحات شاسعة من الأراضي التي كانت تخضع لتنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق، مؤكدة أن نشر المقاتلات الجديدة في المنطقة يأتي انطلاقا من التزامها بـ"الهزيمة الكاملة لداعش في سوريا والعراق".