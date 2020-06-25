تركيا تسجل 1458 إصابة جديدة بفيروس كورونا و21 وفاة

أعلنت وزارة الصحة التركية عن تسجيل 1458 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات 193 ألفا و115 في البلاد.



وأشارت «الصحة التركية»، نقلًا عن وكالة الأنباء التركية «الأناضول»، مساء الخميس، إلى تسجيل 21 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 5 آلاف و46.



ولفتت الوزارة إلى تسجيل 1472 حالة تعافي جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد - 19» 165 ألفًا و706.



ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الخميس، إلى أكثر من 480 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من تسعة ملايين إصابة.