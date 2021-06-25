المبعوث الأممي لسوريا يدعو لإطلاق حوار دولي جديد بشأن الأزمة السورية

أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، جير بيدرسن، اعتزامه زيارة موسكو قريبا، داعيا إلى إلى إطلاق حوار دولي جديد لتسوية النزاع في سوريا.

وأكد بيدرسن، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم الجمعة، أنه كان على تواصل مستمر مع كبار المسؤولين من روسيا والولايات المتحدة قبل وخلال القمة التي عقدت في وقت سابق من الشهر الجاري في جنيف بين الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن.

وتابع: "كنت على تواصل مع الكثير من الأعضاء الآخرين في هذا المجلس والدول الرئيسة في المنطقة، وسأسافر من هنا إلى روما للتشاور مع وزراء الخارجية المشاركين في الاجتماع الوزاري بشأن سوريا الذي تعقده إيطاليا والولايات المتحدة، وآمل في زيارة موسكو قريبا".

وأكد الدبلوماسي النرويجي أن الجولة الجديدة من المفاوضات بشأن التسوية السورية بصيغة أستانا ستنعقد في عاصمة كازخستان مدينة نور سلطان أوائل الشهر القادم.

ودعا بيدرسن إلى تمديد آلية تقديم المساعدات عبر الحدود إلى سوريا وتوسيعها لإنقاذ ملايين الأرواح، معربا عن قناعته بضرورة إطلاق "حوار دولي بناء جديد بهدف بحث خطوات محددة" يمكن اتخاذها في سبيل تسوية النزاع السوري.