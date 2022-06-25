رئيس بعثة الحج المصرية: وصول 1435 حاجا من حجاج القرعة للمدينة المنورة اليوم

أعلن مساعد وزير الداخلية رئيس بعثة الحج المصرية اللواء علاء الأحمدي، اليوم السبت، وصول 1435 حاجا من حجاج القرعة اليوم إلى المدينة المنورة، يمثلون محافظتي القاهرة والشرقية.

وأوضح الأحمدي – في تصريح خاص إلى موفد وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى الأراضى المقدسة – أن إجمالي عدد حجاج القرعة الذين وصلوا الأراضي المقدسة حتى الآن، بلغ 2535 حاجا وحاجة، يمثلون خمس محافظات.

وأضاف أن مسئولي بعثة حج القرعة، يعملون على مدار الساعة؛ لسرعة إنهاء إجراءات وصول ضيوف الرحمن إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، وتسكينهم بالفندقين اللذين تم التعاقد عليهما، والمواجهين للمسجد النبوي الشريف.

وفيما يتعلق بالحالة الصحية للحجاج، أكد رئيس بعثة الحج المصرية، أن الحالة الصحية العامة للحجاج جيدة، مشيرا إلى أن بعثة القرعة وفرت عيادة طبية كبيرة للحجاج بالمدينة المنورة، فيما قامت وزارة الصحة بتجهيزها بالمستلزمات الطبية اللازمة؛ لتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للحجيج.

وفي السياق ذاته، كشف رئيس بعثة الحج المصرية، عن وصول 225 حاجا من حجاج بعثة الجمعيات حتى الآن.

وكان اللواء علاء الأحمدي مساعد وزير الداخلية رئيس بعثة الحج المصرية، قد أعلن أمس الجمعة، وصول أول أفواج حجاج بعثة القرعة إلى المدينة المنورة، مشيرا إلى أن الفوج يضم حجاج محافظات الغربية، والدقهلية، والقليوبية، باجمالي 1100 حاج.

وأشار إلى استمرار الجسر الجوي بين مصر والسعودية على مدى الأيام المقبلة، لنقل باقي حجاج البعثة إلى المدينة المنورة؛ لينعموا بزيارة الحبيب المصطفى (صلى الله عليه وسلم)، قبل تفويجهم إلى مكة المكرمة لآداء شعائر العمرة والاستعداد للحج.