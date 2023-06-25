شارك الفنان كريم محمود عبد العزيز متابعينه على موقع التواصل الاجتماعي أنستجرام، فيديو مُغنّى لأغنية "سمع هوس- أهي أهي" من فيلمه الجديد "بيت الروبي"، والمُقدمة من خلال كورال هارموني عربي، والذين نشروا الفيديو منذ ساعات على صفحتهم الرسمية بفيسبوك.



وفور نشر الكورال للفيديو تفاعل متابعيهم مع الفيديو بشدة، وعلقوا عليه بتعليقات إيجابية، ومنها "عالي ومزاجي عالي جمدان" و"لا بجد تحفة تحفة" و"اجمد كورال في الدنيا" و"فين الفرحة هاتوهالي" و"دمكم سكر".



وفور نشر كورال هارموني عربي للفيديو، قام بنشره الفنان كريم محمود عبد العزيز على حسابه على الأنستجرام، بخاصية الاستوري، كنوع من الترويج لفيلمه وتشجيع الكورال لما يقدموه من لون جديد ومختلف.



الجدير بالذكر أن الفريق يتكون من ما يزيد عن 100 شخص، من الموهوبين من مختلف الفئات العمرية، أغلبهم من طُلّاب جامعة عين شمس، ويقدمون مزيجًا مختلفًا من أشكال الغناء والموسيقي، سواء فلكلور أو تراث أو أغاني قديمة ومعاصرة، ويقدمون مشروعهم في إطار آداء مسرحي غنائي لما يقدموه.



ويُذكر أن كورال هارموني عربي تأسس العام الماضي، تحت قيادة المايسترو محمود وحيد، وهو مُلحّن ومؤلف موسيقي، ويعتمد الكورال على العمل الجماعي من خلال اختيار الأغاني وحفظها والتدريب عليها أكثر من مرة، من أجل إتقان العمل بشكل محترف.