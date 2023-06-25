تيمور جنبلاط بعد فوزه برئاسة التقدمي الاشتراكي: سنرفع راية فلسطين وفكر الإنسانية

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فاز رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط، اليوم الأحد، برئاسة الحزب التقدمي الاشتراكي بالتزكية، خلفا لوالده النائب السابق وليد جنبلاط.

وقال جنبلاط بعد انتخابه رئيسا للحزب "سنحمل معا قيم العروبة الديمقراطية في مواجهة التحجر والعنصرية، ونرفع عاليا راية فلسطين وفكر الاشتراكية الإنسانية"، وفقا لوكالة الأنباء اللبنانية.

وأضاف "أجدد العهد لفكرة كمال جنبلاط الإنسانية الجامعة لحزبه وشهدائه ومناضليه".

وأكد أن الحزب التقدمي الاشتراكي "سيبقى حزب النضال لأجل الحفاظ على لبنان المؤسسات والحوار الحقيقي لا لبنان الشغور والتعطيل، وسنمضي في دروب العمل لإتمام الاستحقاق الرئاسي، بعيدا عن جبهات الرفض من أجل إصلاح اقتصادي وحقوق المواطن وكرامته".

وتوجه الى والده قائلا: "ستبقى يا وليد جنبلاط دائما القدوة والمثال والرمز والمرجع، المسيرة مستمرة وسوف نسير وننتصر معك فالرجال رجال والمبادئ مبادئ والنضال مستمر".

وكان النائب السابق وليد جنبلاط، قدم استقالته من رئاسة الحزب التقدمي الاشتراكي، في مايو الماضي، ودعا حينها لإجراء انتخابات داخلية لاختيار قيادة جديدة جديدة للحزب.

وورث وليد جنبلاط زعامته السياسية عن أبيه المفكر والسياسي كمال جنبلاط مؤسس الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان الذي اغتيل عام 1977.

ويمثل الحزب في البرلمان كتلة "اللقاء الديمقراطي" وتضم 9 نواب من أصل 128، ويرأسها النائب تيمور جنبلاط الزعيم الحالي للحزب.