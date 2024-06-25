استشهاد 7 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على خانيونس جنوب قطاع غزة

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استشهاد سبعة فلسطينيين على الأقل، يوم الاثنين، جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من الشبان أثناء تأمينهم لشاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية في بلدة بني سهيلا شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية في مستشفى الأوروبي في خانيونس لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه تم نقل "سبعة شهداء وحوالي 22 مصابا جراء استهداف اسرائيلي لهم في خانيونس".

وقال شهود عيان في البلدة إنهم فوجئوا بأن إحدى الطائرات الحربية الاسرائيلية أطلقت صاروخا تجاه مجموعة من الفلسطينيين كانوا يحاولون تأمين شاحنات مساعدات.

وبسبب تأخر وصول سيارات الإسعاف والدفاع المدني، أوضح شهود العيان، بأنهم اضطروا إلى نقل الضحايا "عبر العربات التي تجرها الحيوانات".

ويأتي ذلك في ظل مواصلة الجيش الإسرائيلي من عملياته العسكرية على مدينة رفح جنوب قطاع غزة وتواصل القصف الإسرائيلي لعدة أهداف في مناطق مختلفة من القطاع.

وقال فلسطينيون في تصريحات منفصلة إن الجيش الإسرائيلي كثف من هجماته الجوية على غالبية مناطق قطاع غزة.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن التقى بوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت يوم الاثنين.

وقال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر: "شدد الوزير على الحاجة إلى اتخاذ خطوات إضافية لحماية العاملين في المجال الإنساني في غزة وتقديم المساعدات في جميع أنحاء غزة بالتنسيق الكامل مع الأمم المتحدة".

وأوضح ميلر أن بلينكن أطلع جالانت أيضا على "الجهود الدبلوماسية الجارية لتعزيز الأمن والحكم وإعادة الإعمار في غزة خلال فترة ما بعد الصراع وشدد على أهمية هذا العمل لأمن إسرائيل".

وقال ميلر إنه تمت أيضا مناقشة الجهود الرامية إلى تحقيق وقف لإطلاق النار في غزة "يضمن إطلاق سراح جميع الرهائن ويخفف من معاناة الشعب الفلسطيني".

وتحدث الاثنان أيضا عن أهمية تجنب المزيد من تصعيد الصراع والتوصل إلى حل دبلوماسي يسمح للعائلات الإسرائيلية واللبنانية بالعودة إلى ديارها.

وأضاف ميلر: "أعاد الوزير بلينكن التأكيد على التزام الولايات المتحدة الصارم بأمن إسرائيل".

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة (والتي تديرها حماس) عن أن 28 فلسطينيا على الأقل استشهدوا جراء الغارات الإسرائيلية على الجيب الساحلي خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأدت الهجمات الجوية والبرية والبحرية على القطاع منذ أكتوبر الماضي إلى مقتل 37626 فلسطينيا وجرح حوالي 86098 آخرين حتى هذه اللحظة، بحسب اخر إحصائية اصدرتها وزارة الصحة اليوم.