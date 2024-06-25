تركي آل الشيخ يعلن عن «ليلة وردة» بمشاركة أصالة ونانسي عجرم

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن إقامة ليلة غنائية تحمل إسم الفنانة وردة الجزائرية، بقيادة المايسترو وليد فايد، وذلك بمشاركة أصالة، ونانسي عجرم، وريهام عبد الحكيم، وعبير نعمة.

ونشر تركي آل الشيخ عبر حسابه على موقع «فيسبوك»، البوستر الدعائي للحفل، الذي سيقام يوم 4 يوليو المقبل، في مدينة جدة، معلقا: «جدة ليلة مميزة لعشاق الطرب الاصيل».

وأعرب المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن سعادته بإقناع نجمي الغناء عمرو دياب ونانسي عجرم، بتقديم فيلم سينمائي يجمعهما لم يكشف عن تفاصيله بعد، ولكنه أكد أنه يعيد ذكريات شادية وعبد الحليم حافظ، وفريد الأطرش وصباح، بروح العصر الجديد.

وكتب تركي آل الشيخ، عبر حسابه على موقع «فيسبوك»: «أنا سعيد جدا بإقناعي للفنانة القديرة نانسي عجرم التي أراها فنانة عالمية وليست عربية فقط، وإقناعها بالتمثيل لأول مرة في تاريخها خلال 20 عاما، مع نجم كبير وعالمي أيضا عمرو دياب».

وأضاف: «متفائل جداً بالفيلم وأتمنى أن نعيد ذكريات شادية وعبد الحليم وفريد الأطرش وصباح، بروح العصر الجديد، عمرو دياب ونانسي عجرم أيقونتي نجاح وفي هذه السنة لدينا مفاجأة مهمة مع المصمم العالمي إيلي صعب ونانسي عجرم».

وحضر الثنائي عمرو دياب ونانسي عجرم، مؤخرا، احتفالية انطلاق عرض الجزء الثالث من فيلم «ولاد رزق»، والذي يحمل اسم «القاضية»، بالمملكة العربية السعودية، وذلك في عرض خاص أقيم بالعاصمة الرياض، بحضور نخبة من رموز الفن في الوطن العربي.