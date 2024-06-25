أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، أن أزمة انقطاع التيار الكهربائي سوف تشهد تحسنا خلال أسبوع، مشيرًا إلى أن سفن الغاز المسال المتعاقد عليها وصلت بالفعل إلى ميناء العين السخنة.

وقال خلال تصريحات لبرنامج «آخر النهار» المذاع عبر شاشة قناة «النهار» مساء الإثنين: «نحن أمام أسبوع والموضوع سيتحسن جدًا مع بداية وصول كميات الغاز المتعاقد عليها، المركب الأولى وصلت فعلا إلى منطقة العين السخنة وترسى حاليا في الميناء».

وأشار إلى تعاقد وزارة البترول على استيراد 13 شحنة غاز مسال، منها 6 شحنات تصل خلال يوليو المقبل و7 شحنات في أغسطس؛ وذلك لسد العجز الحالي.

وأكد «كمال» أن العمل جار حاليا على رفع كفاءة محطات الكهرباء، والسيطرة على الفاقد الناتج عن سرقة التيار والتسريبات، قائلا: «كل هذه الأمور هتتصلح وتتحل شوية في خلال أسبوعين أو ثلاثة».

وأوضح أن الأزمة ترجع إلى تحديات اقتصادية أثرت على تمويل الوقود اللازم لتوليد الكهرباء، لافتًا أن 93% من توليد الطاقة الكهربائية يعتمد على الوقود البترولي.

وأشاد باعتذار وزارتي البترول والكهرباء للمواطنين، معتبرا ذلك بادرة طيبة تؤكد شعورهم بالمسؤولية.

أعرب عن أسفه إزاء الوصول إلى هذا الوضع، لا سيما في ظل وجود بدائل مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، قائلا: «لم أكن أتمنى أن نصل إلى هذا المرحلة، في ظل وجود بدائل لدينا مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، والتي بدأ التوجه إليها مؤخرًا بصورة كبيرة».