صحة غزة: 79 شهيدا و391 إصابة جراء عدوان الاحتلال آخر 24 ساعة

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وأضافت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، مساء الأربعاء، أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 79 شهيدًا، و391 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 56 ألفًا و156 شهيدًا، و132 ألفًا و239 إصابة.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025، تاريخ استئناف حرب الإبادة، إلى 5833 شهيدًا، و20 ألفًا و198 إصابة.

ونوهت أن حصيلة ما وصل للمستشفيات من شهداء المساعدات خلال الـ24 ساعة الماضية، بلغت 33 شهيدًا، وأكثر من 267 إصابة.

وقالت إن إجمالي شهداء «لقمة العيش» ممن وصلوا إلى المستشفيات بلغ 549 شهيدًا وأكثر من 4066 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لايزال عدد تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.