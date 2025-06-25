الدفاع الروسية تعلن تحرير بلدة جديدة في دونيتسك خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير بلدة يالطا في جمهورية دونيتسك، وتكبيد العدو خسائر فادحة على المحاور كافة، وتدمير عشرات الأسلحة الغربية لقوات كييف، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى تحرير بلدة يالطا؛ نتيجة للعمليات المكثفة والحاسمة التي نفذتها وحدات قوات مجموعة «الشرق» الروسية.

وذكرت أن القوات الروسية أوقعت خسائر في القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق: كاميشيفاخا وفوسكريسينكا وشيفتشينكو في جمهورية دونيتسك، وأوسبينوفكا وسلادكو في مقاطعة زابوروجيه.

ووفقًا للبيان، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 190 جنديًا، ودبابة، ومركبة قتالية مدرعة، وسبع سيارات، وثلاثة مدافع.