سجلت وزارة الصحة السنغافورية، اليوم السبت، 513 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ليبلغ إجمالي عدد الإصابات حتى الآن 49 ألفا و888 حالة.

وذكرت صحيفة "ذا ستريتس تايمز" السنغافورية أنه من بين الإصابات، اثنين من المحليين وستة من الوافدين والإصابات الأخرى لعاملين مهاجرين يقيمون في أماكن معيشة العمال.

وأفاد تقرير وزارة الصحة بأن 157 مريضا خرجوا من المستشفيات أو مرافق العزل المجتمعية اليوم، ليصل إجمالي الحالات المتعافية 45 ألفا و157 حالة.. ولا يزال هناك 157 حالة مؤكدة في المستشفى معظمها مستقر أو يتحسن. وتوفي حتى الآن 27 شخص جراء الفيروس في سنغافورة.