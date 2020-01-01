الأهلي يجدد تعاقده مع كريم يحيى

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أنهى النادي الأهلي اتفاقه مع كريم يحيى، لاعب الفريق المُعار لصفوف سموحة الموسم الجاري على تجديد تعاقده لفترة طويلة الأمد.

واجتمع الظهير الأيمن للأهلي مع أمير توفيق، مدير لجنة التعاقدات والتسويق بالقلعة الحمراء خلال الساعات الماضية من أجل إنهاء ملف تجديد تعاقده.

وقام اللاعب الشاب الذي تنتهي مدة إعارته إلى سموحة بنهاية الموسم الجاري بالتوقيع على تجديد تعاقده مع الأهلي لخمسة مواسم مقبلة، ليتأكد استمراره في صفوف الأحمر حتى 2025.

وتأتي تلك الخطوة من الأهلي في ظل الندرة العددية في مركز الظهير الأيمن للفريق بعد تأكد رحيل أحمد فتحي وانتقاله إلى بيراميدز بنهاية الموسم الجاري.

يُذكر أن الأهلي يمتلك في ذلك المركز الموسم المقبل كلًا محمد هاني وكريم يحيى وباسم علي، المُعار إلى الجونة، مع إمكانية الاستعانة بأحد لاعبي فريق الشباب.