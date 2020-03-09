 إجمالي إصابات فيروس كورونا في إسبانيا يرتفع 2255 حالة - بوابة الشروق
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إجمالي إصابات فيروس كورونا في إسبانيا يرتفع 2255 حالة

رويترز
نشر في: السبت 25 يوليه 2020 - 6:30 ص | آخر تحديث: السبت 25 يوليه 2020 - 6:30 ص

أظهرت بيانات وزارة الصحة الإسبانية ارتفاع إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد يوم الجمعة إلى 272421 حالة، بزيادة 2255 حالة على اليوم السابق.

ويشمل الإجمالي من تعافوا من المرض لكن أجريت لهم في الوقت الحالي اختبارات الأجسام المضادة.

وقالت الوزارة إنه تم تشخيص نحو 922 إصابة جديدة في الأربع والعشرين ساعة الماضية بالمقارنة بإصابات عددها 971 إصابة في اليوم السابق.

وتواجه إسبانيا صعوبة في احتواء زيادة عدد الإصابات الجديدة منذ أن رفعت قبل نحو شهر إجراءات العزل العام التي كانت مطبقة في أنحاء البلاد.

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