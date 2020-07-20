الحكومة البريطانية تناشد المتطوعين الانضمام إلى تجارب لقاح فيروس كورونا

حثت الحكومة البريطانية، الجمهور على المساعدة في تسريع وتيرة البحث عن لقاح لفيروس كورونا المستجد عن طريق التقدم للمشاركة في الدراسات السريرية.

وناشد وزير الأعمال البريطاني، ألوك شارما، في عمود لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية اليوم السبت- المزيد من المتطوعين تقديم أنفسهم لتجارب اللقاح.

وكتب شارما "نطلب من الأشخاص التسجيل للمشاركة في دراسات سريرية مهمة، للمساعدة في تسريع وتيرة البحث عن لقاح وإنهاء الجائحة في أقرب وقت".

وأضاف "أنا فخور بشكل لا يصدق أنه هنا في المملكة المتحدة، تجري أبحاث اللقاح اللافتة للنظر في هذه اللحظة في جامعة أكسفورد وإمبريال كوليدج في لندن"، "مدعومًا بأكثر من 130 مليون جنيه استرليني من التمويل الحكومي، ويقود هذا العمل الحيوي بعض من أفضل العقول في العالم في مجال العلوم والبحوث".

وقال الوزير البريطاني "على مدى الأشهر القليلة الماضية، كنا نعيد فتح اقتصادنا على نحو حذر وتدريجي، ومن الرائع أن نرى العديد من المتاجر والحانات وصالونات تصفيف الشعر والشركات الأخرى تتخذ الخطوات اللازمة للحفاظ على سلامة العملاء والعاملين".

واستدرك قائلا "لكننا نعلم جميعًا أن أفضل طريقة لهزيمة هذا المرض إلى الأبد وتحفيز اقتصادنا على العودة بكامل كفاءته مرة أخرى، حتى نتمكن من حماية الوظائف وإيجادها، هي التوصل إلى لقاح آمن وفعال".

ونوه شارما "يمكن للمتطوعين لعب دورهم من خلال التسجيل عبر الرابط nhs.uk/researchcon"، واختتم قائلا "لكل فرد من الجمهور دور داعم يلعبه فيما ننتظر هذا الإنجاز الكبير".

يذكر أنه في الأسبوع الماضي، أظهرت التجارب الأولية لقاح فيروس كورونا الذي تطوره جامعة أكسفورد أن آمن ويؤدي إلى استجابة مناعية، ورغم أن النتيجة واعدة للغاية، لا يزال من السابق لأوانه تحديد ما إذا كان يوفر حماية كافية ضد الفيروس.