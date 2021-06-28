 غرفة عمليات السياحة تحل 48 شكوى في إجازة عيد الأضحى المبارك - بوابة الشروق
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غرفة عمليات السياحة تحل 48 شكوى في إجازة عيد الأضحى المبارك

وزير السياحة، خالد العناني
وزير السياحة، خالد العناني
طاهر القطان
نشر في: الأحد 25 يوليه 2021 - 8:00 م | آخر تحديث: الأحد 25 يوليه 2021 - 8:00 م
شكلت وزارة السياحة والآثار، خلال أجازة عيد الأضحى المبارك، غرفة عمليات بالإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية؛ للتأكد من مدى التزام المنشآت الفندقية على مستوى الجمهورية بالإجراءات الاحترازية وبنسب الاشغال المسموح بها، وهي 70% من الطاقة الاستيعابية، ورصد المخالفات بالإضافة إلى بحث أي شكاوى يتقدم بها رواد هذه المنشآت من السائحين والمصريين.

وقال عبد الفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، إن غرفة العمليات تلقت خلال أجازة العيد ٤٨ شكوى تنوعت ما بين إجراءات حجز الفنادق وعدم تطبيق الإجرات الاحترازية وإلغاء حجوزات، لافتا إلى تم حل جميع هذه الشكاوى في حينها، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المنشآت المخالفة.

وأضاف العاصي أن الوزارة مستمرة في إيفاد اللجان السرية للمنشآت الفندقية والسياحية في إطار الدور الرقابي الذي تقوم به الوزارة لضبط منظومة العمل السياحي، وحرصها على جودة الخدمات السياحية المقدمة وقياس مدى التزام المنشآت باشتراطات سلامة الغذاء والمشروبات وبالإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية، حفاظا على سلامة العاملين بالقطاع السياحي والمواطنين والسائحين.

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