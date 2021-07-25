 القبض على مقاول أشعل النار في جسد شقيقه بالقاهرة الجديدة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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القبض على مقاول أشعل النار في جسد شقيقه بالقاهرة الجديدة

محمد أبوعوف
نشر في: الأحد 25 يوليه 2021 - 5:00 م | آخر تحديث: الأحد 25 يوليه 2021 - 5:00 م

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم الأحد، القبض على مقاول قتل شقيقه عن طريق إشعال النيران فى جسده.

وأمر اللواء أشرف الجندى، مدير الأمن، إحالة الواقعة للنيابة التى تولت التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق داخل شقة بمنطقة القاهرة الجديدة.

وفور انتقال قوات الأمن تبين العثور على متوفى متفحمة.

وبالمعاينة تبين وجود آثار لمادة شديدة الاشتعال.

ودلت التحريات أن وراء ارتكاب شقيقه بسبب خلافات مالية بينهم وتم ضبطه.

وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 


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