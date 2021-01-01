 فرنسا تفوز على جنوب أفريقيا في منافسات كرة القدم للرجال بأولمبياد طوكيو - بوابة الشروق
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فرنسا تفوز على جنوب أفريقيا في منافسات كرة القدم للرجال بأولمبياد طوكيو

د ب أ
نشر في: الأحد 25 يوليه 2021 - 12:19 م | آخر تحديث: الأحد 25 يوليه 2021 - 12:19 م

فاز منتخب فرنسا الأولمبي على نظيره منتخب جنوب أفريقيا 4 / 3 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الثانية من المجموعة الأولى في منافسات كرة القدم للرجال بأولمبياد طوكيو.

وتقمص أندري بيير جينياك دور البطولة للمنتخب الفرنسي وسجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق 57 و78 و86، من ركلة جزاء، وأضاف تيجي سافانييه الهدف الرابع في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

فيما سجل أهداف المنتخب الجنوب أفريقي كوباميلو كوديسانج وإيفيدينس ماكجوبا وتيبوهو موكيانا في الدقائق 53 و73 و82.

وحصد المنتخب الفرنسي أول ثلاث نقاط له في البطولة، فيما ظل المنتخب الجنوب أفريقي بلا نقاط.

وكان المنتخب الفرنسي خسر أمام المكسيك 1 / 4 في الجولة الأولى، فيما خسر منتخب جنوب أفريقاي أمام نظيره الياباني بهدف نظيف.


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